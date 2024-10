“Mbappé stupratore”: l’accusa dalla Svezia. Lui nega: “Fake news”. L’entourage replica: “Diffusione falsa e inaccettabile” (Di martedì 15 ottobre 2024) La “gita fuori porta” in Svezia di Kylian Mbappé ha portato solo guai. Dopo essere stato beccato in discoteca mentre la nazionale francese era in campo contro Israele, il calciatore del Real Madrid sarebbe stato coinvolto in accuse di stupro, secondo quanto dichiarato dal quotidiano svedese Aftonbladet. Notizia che è stata prontamente smentita dall’ex Psg sui propri social con un eloquente “Fake news” in risposta al tweet dell’indiscrezione, peraltro rimosso. Fake news !!!! ??? Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard ???? https://t.co/nQN98mtyzR — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 14, 2024 La ricostruzione I fatti sarebbero riconducibili nella notte tra giovedì e venerdì 11 ottobre, proprio quando Mbappé era stato beccato prima in un ristorante e poi fuori da una discoteca di Stoccolma. Ilfattoquotidiano.it - “Mbappé stupratore”: l’accusa dalla Svezia. Lui nega: “Fake news”. L’entourage replica: “Diffusione falsa e inaccettabile” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La “gita fuori porta” indi Kylianha portato solo guai. Dopo essere stato beccato in discoteca mentre la nazionale francese era in campo contro Israele, il calciatore del Real Madrid sarebbe stato coinvolto in accuse di stupro, secondo quanto dichiarato dal quotidiano svedese Aftonbladet. Notizia che è stata prontamente smentita dall’ex Psg sui propri social con un eloquente “” in risposta al tweet dell’indiscrezione, peraltro rimosso.!!!! ??? Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard ???? https://t.co/nQN98mtyzR — Kylian(@KMbappe) October 14, 2024 La ricostruzione I fatti sarebbero riconducibili nella notte tra giovedì e venerdì 11 ottobre, proprio quandoera stato beccato prima in un ristorante e poi fuori da una discoteca di Stoccolma.

Mbappé e il sospetto di stupro in Svezia - la procuratrice : «C’è stata una denuncia - non confermo che sia stupro» - Mbappé e il sospetto di stupro in Svezia, la procuratrice: «C’è stata un denuncia, non conferma che sia stupro» Dopo la sua visita a Stoccolma, Kylian Mbappé è ragionevolmente sospettato di stupro, secondo le informazioni di Expressen. Mbappé e il sospetto di stupro, cosa scrive l’altro quotidiano svedese Aftonbladet. (Ilnapolista.it)

Mbappé indagato per stupro in Svezia? Secondo i giornali svedesi sì - Durante il loro soggiorno hanno visitato ristoranti e discoteche a Stoccolma dove hanno incontrato diverse persone. Mbappé e gli altri sono ripartiti da Bromma venerdì pomeriggio. Dalla Svezia rimbalza una notizia clamorosa. Sabato e lunedì polizia e periti erano presso l’hotel di Stoccolma dove la star e i suoi amici hanno soggiornato. (Ilnapolista.it)

Mbappé smentisce accuse di stupro in Svezia : “Fake news” - (Adnkronos) – Il giocatore francese Ylian Mbappé sarebbe oggetto di un'indagine della polizia svedese per "stupro e violenza sessuale", secondo… L'articolo Mbappé smentisce accuse di stupro in Svezia: “Fake news” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)