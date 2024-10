Mbappé indagato per stupro in Svezia, ma lui smentisce (Di martedì 15 ottobre 2024) Nuova bufera mediatica su Kylian Mbappe, che in questa finestra per le nazionali è rimasto a riposo per recuperare la condizione migliore. Scatenando così le polemiche in Francia, acuite dalle notizie dei tabloid svedesi che hanno raccontato la fuga a Stoccolma del campione del Real con tanto di nottata in un locale notturno. Ma i guai per Mbappé non sono finiti qui, visto che alcuni media lo hanno accostato a un fatto di cronaca accaduto nella capitale svedese, ovvero uno stupro denunciato da una donna sabato. Secondo il quotidiano svedese Aftonbladet, l’attaccante francese Mbappé sarebbe accusato di stupro, la polizia di Stoccolma ha aperto un’inchiesta la settimana scorsa. Metropolitanmagazine.it - Mbappé indagato per stupro in Svezia, ma lui smentisce Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nuova bufera mediatica su Kylian Mbappe, che in questa finestra per le nazionali è rimasto a riposo per recuperare la condizione migliore. Scatenando così le polemiche in Francia, acuite dalle notizie dei tabloid svedesi che hanno raccontato la fuga a Stoccolma del campione del Real con tanto di nottata in un locale notturno. Ma i guai pernon sono finiti qui, visto che alcuni media lo hanno accostato a un fatto di cronaca accaduto nella capitale svedese, ovvero unodenunciato da una donna sabato. Secondo il quotidiano svedese Aftonbladet, l’attaccante francesesarebbe accusato di, la polizia di Stoccolma ha aperto un’inchiesta la settimana scorsa.

