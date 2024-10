Ma Amadeus crede davvero a ciò che dice? Ecco come ha parlato del flop di “Chissà chi è” (Di martedì 15 ottobre 2024) Amadeus è tornato a parlare di Chissà chi è, il preserale che conduce sul Nove, e degli ascolti non propriamente entusiasmanti della trasmissione. A definirli “non entusiasmanti” siamo noi, perché lui è di tutt’altro avviso: crede davvero a ciò che dice o è solo un modo evitare di dire che a Discovery c’è del malcontento? Il dubbio è lecito, visto che gli ascolti tv di Chissà chi è non hanno mai brillato e non accennano ad aumentare. Pensate, addirittura, che il programma che andava in onda prima allo stesso orario, Cash or Trash, faceva risultati migliori di Amadeus. Com’è possibile che il presentatore e la rete siano davvero soddisfatti di questi numeri? Ricordiamo che Chissà chi è si è stabilizzato al 3% di share. Donnapop.it - Ma Amadeus crede davvero a ciò che dice? Ecco come ha parlato del flop di “Chissà chi è” Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di martedì 15 ottobre 2024)è tornato a parlare dichi è, il preserale che conduce sul Nove, e degli ascolti non propriamente entusiasmanti della trasmissione. A definirli “non entusiasmanti” siamo noi, perché lui è di tutt’altro avviso:a ciò cheo è solo un modo evitare di dire che a Discovery c’è del malcontento? Il dubbio è lecito, visto che gli ascolti tv dichi è non hanno mai brillato e non accennano ad aumentare. Pensate, addirittura, che il programma che andava in onda prima allo stesso orario, Cash or Trash, faceva risultati migliori di. Com’è possibile che il presentatore e la rete sianosoddisfatti di questi numeri? Ricordiamo chechi è si è stabilizzato al 3% di share.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Superbike - Nicolò Bulega ci crede davvero. Davanti a lui c’è il treno che porta al Mondiale - . Domenica sera si potrà avere un’idea ancora più chiara sul binario in cui si fermeranno i vagoni, il 20 ottobre. Infatti, non è sceso in pista a Cremona. Cionondimeno, non c’è nessuna garanzia che il convoglio iridato possa ripassare sul binario dove lo si sta aspettando. Calendario 27-29 settembre Uno pneumotorace non è una barzelletta, anzi. (Oasport.it)

F1 - la McLaren ha le mani sul titolo costruttori? Ma forse non crede davvero in quello piloti… - Non c’è stata neppure la volontà di scambiare seconda e terza posizione quando Piastri non aveva più possibilità di raggiungere Leclerc. La domanda è se, a questo punto, la politica della McLaren cambierà e si punterà forte anche su Lando. Parole dettate dalla delusione per aver dovuto accontentarsi di un mesto sesto posto, oppure davvero l’olandese pensa che la sua leadership iridata sia a ... (Oasport.it)

Boom Djokovic - ci crede davvero : l’annuncio lascia senza fiato - Quantomeno la più combattuta, con le lacrime di tristezza per lo spagnolo e di gioia per Nole, che hanno commosso il pubblico. Ma quel tempo è finito. itE’ successo nei tornei delle Olimpiadi degli anni scorsi, con una gioia nel 2008 quando arrivò la medaglia di bronzo. Mancava solo quel successo per ergersi a leggenda vincente in tutti i tornei importanti a cui ha partecipato. (Ilveggente.it)