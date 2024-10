Lombardia avvia gare idroelettriche: critiche e preoccupazioni nell’industria energetica (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Regione Lombardia ha deciso di procedere con le gare idroelettriche, una scelta che ha suscitato forti reazioni nel settore energetico italiano. Marco Stangalino, direttore power asset di Edison, ha espresso la propria sorpresa in merito a questa decisione, particolarmente in un contesto in cui molte altre regioni stanno rivedendo le proprie posizioni. Questo articolo esplora le implicazioni di tale scelta e le preoccupazioni espresse da diversi operatori del settore. La decisione della Lombardia: un passo controverso La scelta della Regione Lombardia di avviare le gare idroelettriche è stata criticata per la sua apparente incoerenza con le tendenze nazionali e internazionali. Stangalino ha sottolineato la difficoltà di comprendere questa mossa, che potrebbe essere percepita come una violazione di una strategia energetica coesa e competitiva. Gaeta.it - Lombardia avvia gare idroelettriche: critiche e preoccupazioni nell’industria energetica Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Regioneha deciso di procedere con le, una scelta che ha suscitato forti reazioni nel settore energetico italiano. Marco Stangalino, direttore power asset di Edison, ha espresso la propria sorpresa in merito a questa decisione, particolarmente in un contesto in cui molte altre regioni stanno rivedendo le proprie posizioni. Questo articolo esplora le implicazioni di tale scelta e leespresse da diversi operatori del settore. La decisione della: un passo controverso La scelta della Regionedire leè stata criticata per la sua apparente incoerenza con le tendenze nazionali e internazionali. Stangalino ha sottolineato la difficoltà di comprendere questa mossa, che potrebbe essere percepita come una violazione di una strategiacoesa e competitiva.

