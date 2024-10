Lo scontro sui social dopo l'addio, De Luca chiede un confronto a La Vardera e lui sbotta: "Non sono un soldatino" (Di martedì 15 ottobre 2024) Si erano tanto amati, adesso litigano sui social. Cateno De Luca e Ismaele La Vardera non se la mandano a dire e su Facebook si rendono protagonisti di un breve ma intenso botta e risposta che non fa altro che rendere ancora più bollenti gli animi dopo il passaggio dell'ex Iena al Gruppo Messinatoday.it - Lo scontro sui social dopo l'addio, De Luca chiede un confronto a La Vardera e lui sbotta: "Non sono un soldatino" Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Si erano tanto amati, adesso litigano sui. Cateno Dee Ismaele Lanon se la mandano a dire e su Facebook si rendono protagonisti di un breve ma intenso botta e risposta che non fa altro che rendere ancora più bollenti gli animiil passaggio dell'ex Iena al Gruppo

Angela Nasti e Gianluca Scamacca - finisce la storia d’amore? Gli indizi sui social - (Adnkronos) – La storia tra Angela Nasti e Gianluca Scamacca era appena nata eppure sembra che sia già arrivata al capolinea. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete ... (Webmagazine24.it)

Uomini e Donne - Angela Nasti e Gianluca Scamacca di nuovo ai ferri corti? Gli indizi social - Circa un mese fa Scamacca ha condiviso una foto di coppia aggiungendovi la frase “il nostro sole…” a cui la maggiore delle Nasti ha risposto con “…splenderà sempre“. Negli scatti, la coppia si mostrava in atteggiamenti molto intimi e affettuosi. Sulla pelle, hanno inciso il simbolo del sole, come l’emoji che spesso hanno usato a corredo dei loro scatti social. (Isaechia.it)

SOCIAL – Ex Milan - Luca Toni prende in giro Gennaro Gattuso. Il siparietto - . Il repertorio della serata testimonia anche la grandezza di un gruppo pur nella sua semplicità, come sottolineato dallo stesso ex centravanti sul suo profilo Instagram. Una volta arrivato all’inquadratura sull’ex calciatore rossonero Gennaro Gattuso, Luca Toni ha fatto finta di non riconoscerlo in uno scherzo conclusosi poi tra le risate generali… L'articolo SOCIAL – Ex Milan, Luca Toni ... (Dailymilan.it)