Livorno: cadavere di un uomo trovato nei Fossi. Indaga la polizia (Di martedì 15 ottobre 2024) Macabro ritrovamento a Livorno. Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto all'alba di oggi, 15 ottobre 2024, nei "Fossi", sugli scali delle Macine vicino alla Dogana d'acqua L'articolo Livorno: cadavere di un uomo trovato nei Fossi. Indaga la polizia proviene da Firenze Post. .com - Livorno: cadavere di un uomo trovato nei Fossi. Indaga la polizia Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) Macabro ritrovamento a. Ildi unè stato rinvenuto all'alba di oggi, 15 ottobre 2024, nei "", sugli scali delle Macine vicino alla Dogana d'acqua L'articolodi unneilaproviene da Firenze Post.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cadavere in acqua a Livorno - allarme di passanti - In base alle prime informazioni non ci sarebbero elementi per ipotizzare azioni violente. LIVORNO – Cadavere in acqua a Livorno, allarme di passanti Cadavere in acqua a Livorno, il cadavere di un uomo, di cui al momento non si conosce l’identità, è stato ritrovato questa notte poco prima delle 5 nelle acque di un fosso a Scali delle Macine a Livorno. (Corrieretoscano.it)

Giallo a Livorno - scoperto all’alba il cadavere di un uomo riverso in acqua lungo un fosso - Giallo a Livorno, dove all'alba di oggi un passante ha lanciato l'allarme dopo aver notato la presenza del cadavere di un uomo riverso in acqua lungo i fossi degli scali delle Macine: indagini in corso.Continua a leggere . (Fanpage.it)