Oasport.it - LIVE Olympiacos-Olimpia Milano 45-41, Eurolega basket in DIRETTA: ‘Pippo’ Ricci suona la carica con tre triple consecutive, meneghini a -4

(Di martedì 15 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA47-41 I liberi di Sasha Vezenkov interrompono l’emorragia e chiudono il parziale di 11-0 di. 45-41SCATENATO! ALTRA BOMBA, 3/3 E 9 PUNTI PER IL CAPITANO. 45-38 ANCORA LUI: IL CAPITANO, PIPPO! TRIPLA E -7. 45-35 Taglio perfetto di Nikola Mirotic: mini-parziale di 5-0 dell’per il -10. 45-33 DIMITRIJEVIC DALL’ARCO! 3 PUNTI PER LUI. 45-30 Coast-to-coast di Thomas Walkup che trova i primi punti della sua partita. 43-30 1/2 per Sasha Vezenkov a cronometro fermo. 42-30 PIPPOOOIIII!! LA TRIPLA DEL CAPITANOOOO 42-27 Tripla di Kostas Papanikolau dalla rimessa: +15. Inizia il terzo quarto al Pireo! 21:10Pireo edsono già ritornate sul parquet per il riscaldamento che precede la ripresa delle ostilità tra pochi minuti.