Ilfattoquotidiano.it - L’ingegnera chimica giura da vigile del fuoco e riceve il distintivo dal padre: “Lui è mio eroe”

(Di martedì 15 ottobre 2024) Prestano soccorso, domano le fiamme e in caso di calamità naturali supportano la protezione civile. C’è chi li considera eroi, chi degli angeli custodi. Di certo, forniscono un servizio di grande importanza per la protezione dei cittadini ed è proprio per questo che lunedì, Ludovica Luogno ha prestatomento al corpo dei Vigili del, proprio come fece suo32 anni fa. “Lui è il mio” ed è sempre stato così, sin da quando era bambina. Suo- come racconta il Corriere della Sera – è caporeparto, ha 60 anni e tra due anni dovrà andare in pensione. Lui c’era quando un’alluvione devastò Sarno togliendo la vita a 161 persone ed era al fianco della protezione civile quando la terra tremò in Emilia-Romagna.