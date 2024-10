Legge di bilancio: stipendi personale scuola adeguati, accesso gratuito ai musei anche per i dirigenti. Le richieste dell’ANP (Di martedì 15 ottobre 2024) In via di definizione la Legge di bilancio 2025. L'ANP chiede "una coraggiosa inversione di tendenza". "Le retribuzioni del personale scolastico tutto devono essere armonizzate con quelle degli altri pubblici dipendenti di analogo livello professionale, se si vuole davvero contrastare la difficoltà di reperimento delle risorse umane in certe aree del paese e con riferimento a certe discipline di insegnamento" scrive l'Associazione dei presidi. L'articolo Legge di bilancio: stipendi personale scuola adeguati, accesso gratuito ai musei anche per i dirigenti. Le richieste dell’ANP . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 15 ottobre 2024) In via di definizione ladi2025. L'ANP chiede "una coraggiosa inversione di tendenza". "Le retribuzioni delscolastico tutto devono essere armonizzate con quelle degli altri pubblici dipendenti di analogo livello professionale, se si vuole davvero contrastare la difficoltà di reperimento delle risorse umane in certe aree del paese e con riferimento a certe discipline di insegnamento" scrive l'Associazione dei presidi. L'articolodiaiper i. Le

