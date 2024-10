La single Alessia va da Mirco nella notte, ma le telecamere nascoste li beccano (Di martedì 15 ottobre 2024) Giulia scopre un momento intimo tra la single Alessia e il suo fidanzato Mirco, beccato dalle telecamere nascoste L'articolo La single Alessia va da Mirco nella notte, ma le telecamere nascoste li beccano proviene da Novella 2000. Novella2000.it - La single Alessia va da Mirco nella notte, ma le telecamere nascoste li beccano Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Giulia scopre un momento intimo tra lae il suo fidanzato, beccato dalleL'articolo Lava da, ma leliproviene da Novella 2000.

Temptation Island 12 - diretta sesta puntata : Filippo interrompe la gita tra Mirco e la single Alessia - Per alcuni di loro, l’epilogo potrebbe arrivare già stasera. Dopo il falò di confronto anticipato tra Alfred Ekhator e Anna Acciardi, che hanno deciso di uscire separati dal programma, Filippo raggiungerà in barca Mirco Rossi, intento a trascorrere un weekend lontano dal villaggio con la single Alessia. (Davidemaggio.it)

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi - l’indiscrezione : “Entrambi single e c’è il ritorno di fiamma” - Secondo una serie di indiscrezioni, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi sarebbero tornati a frequentarsi. I due conduttori Rai, che avrebbero vissuto un flirt qualche anno fa (secondo quanto lasciato intendere da Belén Rodriguez), sono entrambi single.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi - il ritorno di fiamma : “Sono entrambi single - si stanno rivedendo” - Il settimanale non ha dubbi in merito a quanto rivelato, ma fino a quando non ci sarà una conferma o una smentita da parte dei diritti interessati, il pettegolezzo deve essere preso con le pinze. Questo era successo sei anni fa, oggi pare che i due abbiamo deciso di tornare insieme.  «C’è il ritorno di fiamma», assicura Diva e Donna, «Sono di nuovo insieme». (Metropolitanmagazine.it)