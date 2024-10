La I2T srl conquista il secondo posto al premio Top of the Pid – Mirabilia 2024 (Di martedì 15 ottobre 2024) La I2T srl di Chieti ha conquistato il secondo posto al prestigioso concorso "Top of the Pid – Mirabilia 2024", dedicato all’innovazione tecnologica applicata alla valorizzazione turistica. con Ulisses, un sistema avanzato di tracking per la gestione dei flussi turistici in aree delimitate, con Chietitoday.it - La I2T srl conquista il secondo posto al premio Top of the Pid – Mirabilia 2024 Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La I2T srl di Chieti hato ilal prestigioso concorso "Top of the Pid –", dedicato all’innovazione tecnologica applicata alla valorizzazione turistica. con Ulisses, un sistema avanzato di tracking per la gestione dei flussi turistici in aree delimitate, con

Polonia-Croazia (Uefa Nations League A - 15-10-2024 ore 20 : 45 ) : formazioni - quote - pronostici. In palio il secondo posto del gruppo a Varsavia - Per la seconda piazza, invece, […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Sembrano esserci pochi dubbi su quale squadra dominerà il gruppo 1 della Lega A di Nations League: il cammino del Portogallo finora è stato impeccabile, i lusitani non hanno lasciato nemmeno un punto alla concorrenza e sembrano avviati a chiudere il raggruppamento nella posizione che probabilmente gli spetta, la ... (Infobetting.com)

Cantù batte Torino e si issa al secondo posto. Brienza : "La differenza in alcune partite la farà un canestro" - L’Acqua S.Bernardo continua nella sua striscia positiva e al PalaDesio batte anche la Reale Mutua Torino. Dopo una partita combattutissima i canturini sono glaciali nel finale e portano a casa i due punti. Il commento in conferenza stampa di coach Nicola Brienza dopo la sfida tra l’Acqua S... (Quicomo.it)