La Calabria è la regione più povera dell’Unione europea: metà della popolazione a rischio esclusione sociale (Di martedì 15 ottobre 2024) Secondo l’Eurostat il 48,6 per cento degli abitanti vive una situazione di deprivazione. In fondo alla classifica anche Campania e Sicilia, bene invece il Nord: Italia spaccata in due Repubblica.it - La Calabria è la regione più povera dell’Unione europea: metà della popolazione a rischio esclusione sociale Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Secondo l’Eurostat il 48,6 per cento degli abitanti vive una situazione di deprivazione. In fondo alla classifica anche Campania e Sicilia, bene invece il Nord: Italia spaccata in due

La Regione Calabria protagonista al primo Vertice G7 ad Assisi - È un evento storico, in cui le sette economie più avanzate del mondo si sono riunite per affrontare non solo le grandi sfide globali. La suggestiva cornice di Assisi, con la sua atmosfera intrisa di spiritualità e bellezza, ha accolto il primo Vertice G7 dedicato all’inclusione e alla disabilità. . (Reggiotoday.it)

Calabria quarta regione italiana per spesa alimentare : nel carrello tanta carne e formaggi - Con una spesa media mensile di 562 euro i cittadini della Calabria sono infatti al quarto posto di quelli. . Nelle regioni del Sud il cibo è una voce del bilancio privato che non ammette tagli. . A segnalarlo è Coldiretti Calabria segnalando i dati Istat, e con una nota speciale per la nostra regione. (Reggiotoday.it)

La Calabria seconda regione in Ue per quota di persone a rischio povertà o esclusione sociale. I dati Eurostat - Lo scorso anno, stima l’ufficio statistico dell’Ue, in 19 regioni la quota di persone a rischio di povertà o esclusione sociale è stata di almeno il 35%. . In cinque regioni meno del 10% delle persone era a rischio di povertà o esclusione sociale. È quanto emerge dall’edizione 2024 del rapporto sulle condizioni di vita in Europa pubblicato da Eurostat. (Ilfattoquotidiano.it)