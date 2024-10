Juventus, sospiro di sollievo per McKennie: escluse lesioni alla coscia (Di martedì 15 ottobre 2024) La Juventus può tirare un sospiro di sollievo. Quella di oggi è stata una mattinata importantissima presso il JMedical dove molti dei calciatori Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Lapuò tirare undi. Quella di oggi è stata una mattinata importantissima presso il JMedical dove molti dei calciatori

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juventus, sospiro di sollievo per McKennie: escluse lesione - La Juventus può tirare un sospiro di sollievo. Quella di oggi è stata una mattinata importantissima presso il JMedical dove molti dei calciatori che fanno parte. (calciomercato.com)

Pogba rivendica la sua innocenza nel caso doping: “Mi hanno restituito ciò che mi era stato tolto” - Paul Pogba tira un sospiro di sollievo per la riduzione della squalifica per doping: "Non avevo fatto nulla quindi perché avrebbero dovuto darmi ... (fanpage.it)

Roma, buone notizie per Juric: Dybala torna in gruppo, ci sarà contro l'Inter - Paulo Dybala tornerà in gruppo a partire da domani, tornando a essere a disposizione del tecnico della Roma Ivan Juric in vista della prossima partita che vedrà. (calciomercato.com)