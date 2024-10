Ilrestodelcarlino.it - Jesi, le scippano il portafogli al supermercato lei le insegue e le fa arrestare

(Di martedì 15 ottobre 2024)(Ancona), 15 ottobre 2024 - Avevano puntato la vittima e l’avevano seguita in attesa del momento opportuno per agire. È bastato un attimo di disattenzione e, così, una 61enne ha subito il furto deldal proprio zaino, portato in spalla. È accaduto in un centro commerciale dinel pomeriggio di ieri. Qualcosa, però, è andato storto. La vittima, infatti, insospettita dall’atteggiamento di una ragazza che le si era avvicinata alle spalle, ha subito dato un’occhiata allo zaino notando che la cerniera era aperta e che mancava, appunto, il. Ha deciso, allora, di seguirla, nell’intento di bloccarla. A tal punto, però, è intervenuta una seconda ragazza che ha cercato di distrarla e, quindi, di farla desistere. La 61enne non si è lasciata abbindolare e ha seguito entrambe fino al parcheggio dove ha poi chiesto aiuto.