Inchiesta conti correnti 'spiati', la banca a Coviello: "Accessi tali da determinare consistenti danni reputazionali"all'istituto (Di martedì 15 ottobre 2024) Gli Accessi abusivi ai conti dei clienti di banca Intesa Sanpaolo contestati all'impiegato bitontino 52enne Vincenzo Coviello sarebbero stati "tali da determinare consistenti danni reputazionali e patrimoniali alla banca". E' quanto riporta l'Ansa che cita una lettera di contestazione

Conti spiati - l’ex bancario Coviello vuole impugnare il licenziamento. Intesa : “Per noi gravi danni patrimoniali e reputazionali” - L’ex bancario licenziato lo scorso agosto dopo la scoperta di una mole impressionante di accessi abusivi a conti e carte di credito di amici, parenti e personaggi pubblici compresa la premier Meloni, è indagato dalla Procura di Bari. (Bari.repubblica.it)

Conti spiati - banca indagata : pronta valanga di richieste di risarcimento. Codacons : “Ecco come fare” - La banca è responsabile ed abbiamo elaborato una costituzione di parte offesa anche nei confronti dell’istituto. Tra di essi c’è il Codacons, l’associazione in difesa dei consumatori che ha depositato in Procura un corposo fascicolo. comProcedure e “attività di inquiry” sulle quali i magistrati, e non solo, vogliono vederci chiaro. (Notizie.com)

I conti spiati a Bari - indagata Intesa Sanpaolo. La banca : "Noi parte lesa" - La politica Sul fronte politico il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri ha chiesto a Intesa di fare chiarezza: "Possibile che questa vicenda andasse avanti da anni e nessuno si sia accorto di niente?". Non so cosa possa aver cercato nel mio conto corrente, non avevo niente da nascondere e l’ho saputo dai giornali". (Quotidiano.net)