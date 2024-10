Il medico deruba la paziente. Poi si giustifica: sono in bolletta (Di martedì 15 ottobre 2024) Si fa prestare 3mila euro che non ha alcuna intenzione di restituire, poi comincia a rubarle i soldi dal portafoglio. È la storia, raccontata dalle ’Iene’, (nella foto un frame del filmato) del medico di base e della paziente di 28 anni affetta da disturbo borderline. La ragazza, tutt’altro che benestante ma non così sprovveduta, con l’aiuto del trasmissione di Italia 1 lo ha incastrato. Il medico è stato filmato mentre dal portafoglio della paziente preleva 50 euro, cadendo così nella trappola. Davanti al giornalista che gli ha mostrato il filmato, ha poi ammesso, accampando problemi economici. Ilrestodelcarlino.it - Il medico deruba la paziente. Poi si giustifica: sono in bolletta Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Si fa prestare 3mila euro che non ha alcuna intenzione di restituire, poi comincia a rubarle i soldi dal portafoglio. È la storia, raccontata dalle ’Iene’, (nella foto un frame del filmato) deldi base e delladi 28 anni affetta da disturbo borderline. La ragazza, tutt’altro che benestante ma non così sprovveduta, con l’aiuto del trasmissione di Italia 1 lo ha incastrato. Ilè stato filmato mentre dal portafoglio dellapreleva 50 euro, cadendo così nella trappola. Davanti al giornalista che gli ha mostrato il filmato, ha poi ammesso, accampando problemi economici.

