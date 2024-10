Il look da copiare a Mary di Danimarca per dare colore all’autunno (Di martedì 15 ottobre 2024) Per visitare la città di Holstebro insieme al marito, re Frederik X, Mary di Danimarca ha scelto un look autunnale e vitaminico. La reale ha optato per un ensemble chic, il cui protagonista è senza dubbio il cappotto colorato: un modello in lana con cintura in vita firmato Max Mara. La mise è stata completata da un vestito in seta di Saloni con stampa floreale, degli stivali scamosciati di Aquazzura e una clutch di Hugo Boss. Per Mary di Danimarca, i cappotti diventano statement di carattere, grinta e personalità. GUARDA LE FOTO Mary di Danimarca regina “single” in Brasile. Le foto più belle Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Il look da copiare a Mary di Danimarca per dare colore all’autunno Amica. Amica.it - Il look da copiare a Mary di Danimarca per dare colore all’autunno Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Per visitare la città di Holstebro insieme al marito, re Frederik X,diha scelto unautunnale e vitaminico. La reale ha optato per un ensemble chic, il cui protagonista è senza dubbio il cappotto colorato: un modello in lana con cintura in vita firmato Max Mara. La mise è stata completata da un vestito in seta di Saloni con stampa floreale, degli stivali scamosciati di Aquazzura e una clutch di Hugo Boss. Perdi, i cappotti diventano statement di carattere, grinta e personalità. GUARDA LE FOTOdiregina “single” in Brasile. Le foto più belle Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Ildadiperall’autunno Amica.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mary di Danimarca - il look perfetto per l’autunno è col cappotto arancione e il cerchietto “reale” - Mary di Danimarca ha fatto visita alla città di Holstebro insieme al marito Frederik X e ne ha approfittato per sfoggiare un look in perfetto stile autunnale: ecco tutti i dettagli.Continua a leggere . (Fanpage.it)

I look del royal tour di Mary di Danimarca in Brasile - All’Istituto Nazionale di Ricerca della Foresta Amazzonica, la sovrana ha indossato un abito etnico di Sandro con scollo a “V” e maniche a tre quarti. Completa il tutto con accessori dorati: sandali Aquazzura e clutch. Per la visita al Centro Educacional do Lago, la regina Mary ha indossato un abito chemisier con righe verticali firmato Stella Jean e sandali firmati Michel Vivien Paris. (Amica.it)

I 5 outfit di Mary di Danimarca in Brasile : dall’abito Pretty Woman al look safari - Non è passato inosservato poi il cappello beige, decorato con linee blu scuro, oltre che allo splendido sorriso di Mary di Danimarca, che è apparsa raggiante e gentile. Pochissimi gioielli data l’occasione: i suoi braccialetti d’oro, di Cartier, e la collana in oro giallo 18 carati, di Halberstadt, che ha un pendente con l’iniziale del marito Federico. (Dilei.it)