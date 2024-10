Romadailynews.it - Guidonia, demolite le ultime baracche abusive nel campo rom dell’Albuccione

(Di martedì 15 ottobre 2024) Concluse le operazioni di sgombero, restano le polemiche sui diritti delle famiglie coinvolte Questa mattina sono statelepresenti nelrom, provincia di Roma. Lo ha annunciato il sindaco di, Mauro Lombardo, attraverso i suoi canali social. “Si è concluso l’iter per superare l’insediamento abusivo iniziato un anno fa. Ora la competenza passa alla prefettura per le prossime fasi”, ha dichiarato il sindaco, aggiungendo che, una volta completato lo sgombero definitivo, sarà disposta la chiusura temporanea della scuola vicina. Le operazioni di sgombero hanno riguardato circa 23 famiglie, per un totale di 170 persone, tra cui 125 minori e persone con disabilità.