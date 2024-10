Giambellini è il nuovo presidente nazionale dei Termoidraulici di Confartigianato (Di martedì 15 ottobre 2024) Bergamo. Si apre una nuova stagione per Confartigianato Imprese segnata da importanti cambiamenti e rinnovamenti ai vertici delle 12 Federazioni nazionali delle categorie e delle 41 Associazioni di Mestiere che compongono il Sistema Imprese. A seguito dei rinnovi elettorali che si sono tenuti tra i mesi di settembre e ottobre, anche cinque dirigenti di Confartigianato Imprese Bergamo hanno raggiunto i vertici nazionali delle rispettive categorie. Il presidente Giacinto Giambellini, che ricopre anche l’incarico di presidente regionale della categoria degli Impiantisti Termoidraulici, è stato nominato lo scorso 14 ottobre presidente nazionale dei Termoidraulici di Confartigianato Impianti per i prossimi quattro anni. Lo ha eletto il Consiglio nazionale dei Termoidraulici di Confartigianato Impianti, insieme ai Vicepresidenti Renato Calderato (Veneto) e Roberto Laucci (Toscana). Bergamonews.it - Giambellini è il nuovo presidente nazionale dei Termoidraulici di Confartigianato Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Bergamo. Si apre una nuova stagione perImprese segnata da importanti cambiamenti e rinnovamenti ai vertici delle 12 Federazioni nazionali delle categorie e delle 41 Associazioni di Mestiere che compongono il Sistema Imprese. A seguito dei rinnovi elettorali che si sono tenuti tra i mesi di settembre e ottobre, anche cinque dirigenti diImprese Bergamo hanno raggiunto i vertici nazionali delle rispettive categorie. IlGiacinto, che ricopre anche l’incarico diregionale della categoria degli Impiantisti, è stato nominato lo scorso 14 ottobredeidiImpianti per i prossimi quattro anni. Lo ha eletto il ConsigliodeidiImpianti, insieme ai Vicepresidenti Renato Calderato (Veneto) e Roberto Laucci (Toscana).

