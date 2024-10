Gengaro rilancia il campo largo e chiude la porta a “inciuci” (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiIl centro sinistra, campo largo, campo progressista e che dir si voglia, ha mostrato di poter stare in piedi seppur ha perso il ballottaggio delle amministrative ad Avellino, e lo schema dovrà essere strutturato e compattato per la riproposizione, stavolta vincente, alle elezioni regionali della Campania. E’ questo, in sostanza, il messaggio forte e chiaro che Antonio Gengaro, candidato sindaco dello schiaramento alle recenti amministrative del capoluogo irpino, ha voluto rilanciare nel corso di un’Assemblea pubblica tenuta questo pomeriggio al Circolo della Stampa insieme alle forze politiche di Sinistra che l’hanno sostenuto. Anteprima24.it - Gengaro rilancia il campo largo e chiude la porta a “inciuci” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiIl centro sinistra,progressista e che dir si voglia, ha mostrato di poter stare in piedi seppur ha perso il ballottaggio delle amministrative ad Avellino, e lo schema dovrà essere strutturato e compattato per la riproposizione, stavolta vincente, alle elezioni regionali della Campania. E’ questo, in sostanza, il messaggio forte e chiaro che Antonio, candidato sindaco dello schiaramento alle recenti amministrative del capoluogo irpino, ha volutore nel corso di un’Assemblea pubblica tenuta questo pomeriggio al Circolo della Stampa insieme alle forze politiche di Sinistra che l’hanno sostenuto.

