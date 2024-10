FOTO/ Accademia di Scherma “Maestro Antonio Furno”, risultati importanti al Gran Premio Giovanissimi Interregionale (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma “Maestro Antonio Furno” ha ottenuto lusinghieri risultati al Gran Premio Giovanissimi Interregionale – Prima Prova under 14, svoltosi a Foggia nello scorso fine settimana. Il club sannita grazie alle meravigliose performance dei giovani spadisti ha dimostrato ancora una volta tutto il proprio potenziale anche al difuori dei confini regionali. I risultati più lusinghieri sono giunti nella categoria “Ragazze-Allieve” grazie al brillante quinto posto di Chiara Novelli e all’ottimo sesto posto di Elena Adriana Baldini. Nella stessa categoria da sottolineare le buone prove di Letizia Castaldi, Sara Tozza, Maria Giovanna Raffio, Alessandra Muccio e Rosa Maria Ferrara. In campo maschile nella categoria “Ragazzi-Allievi” si sono distinti Francesco Picca, Marco Pirolla e Matteo Parente. Anteprima24.it - FOTO/ Accademia di Scherma “Maestro Antonio Furno”, risultati importanti al Gran Premio Giovanissimi Interregionale Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’Olimpica Beneventana di” ha ottenuto lusinghierial– Prima Prova under 14, svoltosi a Foggia nello scorso fine settimana. Il club sannita grazie alle meravigliose performance dei giovani spadisti ha dimostrato ancora una volta tutto il proprio potenziale anche al difuori dei confini regionali. Ipiù lusinghieri sono giunti nella categoria “Ragazze-Allieve” grazie al brillante quinto posto di Chiara Novelli e all’ottimo sesto posto di Elena Adriana Baldini. Nella stessa categoria da sottolineare le buone prove di Letizia Castaldi, Sara Tozza, Maria Giovanna Raffio, Alessandra Muccio e Rosa Maria Ferrara. In campo maschile nella categoria “Ragazzi-Allievi” si sono distinti Francesco Picca, Marco Pirolla e Matteo Parente.

Lutto nella scherma : addio ad Antonio Zupi - giovane atleta del CS Cosenza - . Il Presidente federale Paolo Azzi , insieme al Consiglio e a tutta la famiglia della scherma, esprime profondo cordoglio per la prematura perdita, rivolgendo le più sentite condoglianze ai familiari e a chi gli ha voluto bene. Classe. La comunità della scherma italiana è in lutto per la scomparsa di Antonio Zupi , 28 anni, giovane atleta del Club Scherma Cosenza , venuto a mancare a soli 28 ... (Gazzettadelsud.it)