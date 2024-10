Filtro della lavatrice, la genialata per non allagare più il bagno quando lo pulisci: da non credere (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La manutenzione della lavatrice è considerata una semplice routine ma in realtà è molto più complessa e richiede attenzione ai dettagli. Tuttavia, c’è un elemento cruciale che molti trascurano: il Filtro della lavatrice. Questo componente, spesso nascosto alla vista, ha un ruolo fondamentale nel garantire il corretto funzionamento dell’elettrodomestico. Il Filtro raccoglie detriti di vario genere, come terra, cibo, capelli e peli di animali domestici, che possono accumularsi nel tempo, causando cattivi odori e potenziali danni alla lavatrice stessa. La posizione del Filtro varia a seconda del modello, ma si trova generalmente nella parte bassa della lavatrice, sotto l’oblò, nell’angolo destro o sinistro. Gaeta.it - Filtro della lavatrice, la genialata per non allagare più il bagno quando lo pulisci: da non credere Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La manutenzioneè considerata una semplice routine ma in realtà è molto più complessa e richiede attenzione ai dettagli. Tuttavia, c’è un elemento cruciale che molti trascurano: il. Questo componente, spesso nascosto alla vista, ha un ruolo fondamentale nel garantire il corretto funzionamento dell’elettrodomestico. Ilraccoglie detriti di vario genere, come terra, cibo, capelli e peli di animali domestici, che possono accumularsi nel tempo, causando cattivi odori e potenziali danni allastessa. La posizione delvaria a seconda del modello, ma si trova generalmente nella parte bassa, sotto l’oblò, nell’angolo destro o sinistro.

