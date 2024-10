Panorama.it - Fed-ex - Panorama in edicola

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) L'editoriale del direttore Amici francesi residenti in Italia hanno già chiuso i conti correnti che avevano a Parigi e si preparano a chiedere la cittadinanza italiana. Si tratta dei primi effetti della cura Barnier, il quale, appena diventato premier, ha annunciato una patrimoniale sui più ricchi. Non è la prima volta che in Francia pensano di risolvere i problemi di bilancio del Paese mettendo le mani in tasca ai cittadini danarosi. Fedez, l'ultimo show Le amicizie con gli ultrà del Milan finiti in prigione. Gli affari che non brillano e i programmi tv che non chiamano. E poi, il prossimo divorzio da Chiara Ferragni. Così il rapper ieri più celebrato (a Milano gli è stato persino conferito l'Ambrogino d'oro) vive la stagione più difficile, tra sponsor che si dileguano e pubblico che ha già emesso la sua condanna. All'oblio.