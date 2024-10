Dailymilan.it - Ex Milan, la generazione Maldini non si ferma: esordio per Daniel con l’Italia. Che errore mandarlo via!

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ex, lanon siin campo con la maglia delper la prima volta. Chevia!ha esordito in Nazionale con la maglia deled è sempre di più nella storia. Dopo nonno Cesare e papà Paolo, infatti, la dinastia non si. “È stata una emozione forte, positiva, sono molto contento di essere entrato e che la partita sia andata bene. Sono contento che i miei genitori siano venuti qua, ci sarà modo di parlare quando tornerò a casa”. Parole semplici – rilasciate al termine della partita – ma che racchiudono un significato molto forte per un giocatore che ci ha sempre creduto. Minuto 73, cambio per gli azzurri – con il risultato fermo sul 3-1 perdi Spalletti su Israele – e dentro per la prima volta nella sua carriera, sotto gli occhi di papà Paolo, visibilmente commosso.