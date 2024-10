Esce di casa in bici e scompare: 25enne ritrovato morto in una ex cava dopo due giorni di ricerche (Di martedì 15 ottobre 2024) Il 25enne di Madignano (Cremona) e scomparso dalla scorsa domenica è stato trovato senza vita oggi martedì 15 ottobre a Ripalta Arpina alla cava Libera. Fanpage.it - Esce di casa in bici e scompare: 25enne ritrovato morto in una ex cava dopo due giorni di ricerche Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ildi Madignano (Cremona) e scomparso dalla scorsa domenica è stato trovato senza vita oggi martedì 15 ottobre a Ripalta Arpina allaLibera.

