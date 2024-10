Eros Ramazzotti, la replica a Dalila Gelsomino: «La rabbia danneggia il fegato. L’amore porta pace e armonia. No a tutte le guerre, nessuna esclusa» (Di martedì 15 ottobre 2024) «Il sorriso riduce lo stress. L’amore porta pace e armonia» ha scritto il cantante tra le Instagram Stories dopo lo sfogo social dell’ex Vanityfair.it - Eros Ramazzotti, la replica a Dalila Gelsomino: «La rabbia danneggia il fegato. L’amore porta pace e armonia. No a tutte le guerre, nessuna esclusa» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di martedì 15 ottobre 2024) «Il sorriso riduce lo stress.» ha scritto il cantante tra le Instagram Stories dopo lo sfogo social dell’ex

