Endless Love, Anticipazioni Puntate dal 21 al 25 Ottobre 2024: Emir Vuole Fare Del Male A Deniz! (Di martedì 15 ottobre 2024) Endless Love, Anticipazioni Puntate dal 21 al 25 Ottobre 2024: Emir scopre che Nihan sta andando a dire la verità a Kemal su Deniz, quindi minaccia di Fare del Male alla bambina. Kemal indaga per conto suo per scoprire la verità! Endless Love prosegue e, nel corso della settimana dal 28 Ottobre all’1 novembre 2024, al centro dell’attenzione ci sarà il grande segreto sulle origini di Deniz. Mentre Kemal avrà delle informazioni importanti da Zeynep, Emir cercherà di sventare i piani di Nihan minacciando di Fare del Male alla bambina. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Endless Love: dove eravamo rimasti? Hakan riesce a ritrovare Zeynep, che è scomparsa e si è allontanata da tutti dopo essere stata cacciata di casa dal padre. Emir si fa dire da Hakan dove si trovi la ragazza e poi la conduce in una casa. Uominiedonnenews.it - Endless Love, Anticipazioni Puntate dal 21 al 25 Ottobre 2024: Emir Vuole Fare Del Male A Deniz! Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it (Di martedì 15 ottobre 2024)dal 21 al 25scopre che Nihan sta andando a dire la verità a Kemal su, quindi minaccia didelalla bambina. Kemal indaga per conto suo per scoprire la verità!prosegue e, nel corso della settimana dal 28all’1 novembre, al centro dell’attenzione ci sarà il grande segreto sulle origini di. Mentre Kemal avrà delle informazioni importanti da Zeynep,cercherà di sventare i piani di Nihan minacciando didelalla bambina. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti? Hakan riesce a ritrovare Zeynep, che è scomparsa e si è allontanata da tutti dopo essere stata cacciata di casa dal padre.si fa dire da Hakan dove si trovi la ragazza e poi la conduce in una casa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Endless Love Anticipazioni 16 ottobre 2024 : Zeynep in condizioni disperate! - Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 16 ottobre 2024 su Canale 5: Fehime va a trovare Zeynep, la quale non se la passa per niente bene... (Comingsoon.it)

Endless Love anticipazioni 15 ottobre : trama e streaming - Oggi 15 ottobre su Canale 5 va in onda una nuova attesissima puntata di Endless Love: anticipazioni, trama e streaming L'articolo Endless Love anticipazioni 15 ottobre: trama e streaming proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Beautiful - Endless Love - My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni : Puntate di oggi 15 ottobre 2024 - Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 ottobre 2024. (Comingsoon.it)