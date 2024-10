Thesocialpost.it - Eleonora Giorgi e il cancro: “Non voglio che mio nipote sappia. Ecco cosa farò se sopravvivo”

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di martedì 15 ottobre 2024)ha raccontato la sua lotta contro il tumore e i cambiamenti che questa esperienza ha portato nella sua vita, in un’intervista a Vanity Fair. Nella copertina della rivista, l’attrice si è mostrata con i capelli rasati, un gesto simbolico che segna una trasformazione interiore, lasciando da parte la “vanità” del passato e concentrandosi su ciò che è davvero importante: l’amore, la famiglia e il tempo che le resta.ha dichiarato di non voler tornare alla vita di prima, esprimendo la volontà di trascorrere più tempo con i suoi cari, in particolare con il nipotino Gabriele.Leggi anche: Il dramma di. L’oncologo: “difficile da trattare, resiste a chemio” “Se sopravviverò, non posso dire se guarirò ma se comunque le cose si metteranno un po’ meglio, io alla vita di prima nontornare – ha confessatonell’intervista -.