Donatori da 58 anni. L'Avis taglia il traguardo insieme ai volontari. Ecco numeri da record (Di martedì 15 ottobre 2024) La notizia è positiva, un segno 'più' che merita di essere festeggiato. In un anno sono aumentate a Empoli le donazioni di sangue e plasma. È un cuore generoso quello che batte nel petto della città. Lo si è visto durante le celebrazioni per i 58 anni dell'Avis Comunale di Empoli, organizzata domenica pomeriggio in sede per premiare un vero e proprio esercito di Donatori virtuosi. Sono addirittura 119 i nomi finiti nella lista dei "medagliati"; persone che durante l'anno si sono ritagliate tempo, energia e coraggio per aiutare il prossimo. A consegnare gli attestati sono stati Claudia Firenze presidente Avis regionale Toscana, Enrico Sostegni consigliere regionale, il senatore Dario Parrini, il vice sindaco di Empoli Nedo Mennuti, gli assessori Maria Grazia Pasqualetti e Adolfo Bellucci con Simona Cioni presidente del Consiglio Comunale.

