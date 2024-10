Dengue a Fano, l?epidemia scoperta in ritardo: il giorno dell?allarme i casi erano già 43. E ora fioccano disdette e rinunce (Di martedì 15 ottobre 2024) Fano Le disinfestazioni massive contro la zanzara tigre, che trasmette con le sue punture il virus della Dengue, sono state eseguite a Fano circa un mese dopo i primi contagi. Il 15 settembre, quando Corriereadriatico.it - Dengue a Fano, l?epidemia scoperta in ritardo: il giorno dell?allarme i casi erano già 43. E ora fioccano disdette e rinunce Leggi tutta la notizia su Corriereadriatico.it (Di martedì 15 ottobre 2024)Le disinfestazioni massive contro la zanzara tigre, che trasmette con le sue punture il virus della, sono state eseguite acirca un mese dopo i primi contagi. Il 15 settembre, quando

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Casi Dengue a Fano : salgono a 133 - Per una migliore informazione sui comportamenti da tenere per chi ha orti, giardini o terrazzi, nel pomeriggio di domani, alle 15. Sommando tutto, si arriva alla cifra di 183. Di questi, 131 sono a Fano, mentre 2 sono a Pesaro. 30, è stato organizzato alla sala Cubo di San Lazzaro un incontro dal titolo "Dai giù, ciaccam 'sta dengue”. (Ilrestodelcarlino.it)

Allarme dengue a Fano : cosa è successo nell'ultimo mese - Come il focolaio si è sviluppato e allargato, quali sono stati i passaggi nella battaglia contro le zanzare vettori del virus e le polemiche che si sono levate dal mondo scientifico. (Ilrestodelcarlino.it)

Dengue a Fano : “Focolaio? No - è un incendio”. Pregliasco boccia la linea - b. Forse serve un programma di screening a tappeto nelle aree interessate dai focolai autoctoni di Dengue, anche per informare la gente e offrire un programma di profilassi”. “Nelle Marche – osserva Pregliasco – stiamo assistendo alle conseguenze di un focolaio di Dengue che non è stato limitato numericamente nelle fasi iniziali, con oltre 100 casi autoctoni che, viste la caratteristiche della ... (Ilrestodelcarlino.it)