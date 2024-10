Gaeta.it - Davide Fioriello è il nuovo consigliere regionale Fidal Lazio: la vittoria di un atleta impegnato

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 13 ottobre 2024 si è tenuto un importante election day per il mondo dell’atletica laziale, segnato dall’elezione dicomemembro del Consigliodella. Con un totale di 3.045 preferenze,ha ricevuto un forte sostegno dalla comunità atletica della regione, un risultato che rappresenta non solo un riconoscimento personale ma anche un impegno collettivo verso lo sviluppo di questo sport.: un messaggio di gratitudine e impegno Dopo la sua elezione,ha espresso la sua felicità per il risultato ottenuto, sottolineando l’importanza della fiducia ricevuta: “Voglio ringraziare tutti coloro che hanno creduto in me, ma soprattutto il PresidenteFabio Martelli e il Presidente Provinciale Giampiero Trivellato.