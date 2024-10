Impresaitaliana.net - Costanzo Jannotti Pecci presidente del Consiglio delle Rappresentanze Portuali di Confindustria

(Di martedì 15 ottobre 2024): “Incarico stimolante quanto impegnativo” Roma. «L’incarico affidatomi, stimolante quanto impegnativo, evidenzia ancor più l’indirizzo della presidenza di promuovere la partecipazione per valorizzare ulteriormente l’attività di, anche in termini di rappresentanza puntuale degli interessiimprese». Cosìdi Unione Industriali Napoli, andrà a presiedere il nuovocostituito dache contribuirà allo sviluppopolitiche confederali in tema dità, supportando in tal modo anche la crescita del sistema economico e produttivo del Paese, alla luce della sua particolare posizione geografica, della struttura del territorio e della storica vocazione all’exportaziende italiane.