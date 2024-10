Così i giudici possono cancellare i centri per migranti in Albania del governo Meloni (Di martedì 15 ottobre 2024) La prima nave della Marina che porterà i migranti in Albania dovrebbe arrivare oggi. Le persone che si trovano a bordo saranno trasferiti nelle strutture a Shengjin e Gjader. Ma intanto in Italia si gioca un’altra partita. Decisiva. Un tribunale dovrà decidere se quei trattenimenti sono legali. E potrebbe far crollare l’intero impianto su cui è costruita a legge. E l’operazione del governo Meloni. Sopra la Libra infatti sono presenti in 16: 10 cittadini del Bangladesh e 6 egiziani. Avevano lasciato su barconi le coste libiche di Sabatra e Zuara. La traversata, calcola oggi Repubblica, arriverà a costare tra i 250 e i 290 mila euro. Ovvero circa 18 mila euro a migrante. Per un’operazione che peserà per circa un miliardo sulle casse dello Stato. Il loro fermo dovrà essere convalidato entro 48 ore dai giudici della sezione immigrazione di Roma. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 15 ottobre 2024) La prima nave della Marina che porterà iindovrebbe arrivare oggi. Le persone che si trovano a bordo saranno trasferiti nelle strutture a Shengjin e Gjader. Ma intanto in Italia si gioca un’altra partita. Decisiva. Un tribunale dovrà decidere se quei trattenimenti sono legali. E potrebbe far crollare l’intero impianto su cui è costruita a legge. E l’operazione del. Sopra la Libra infatti sono presenti in 16: 10 cittadini del Bangladesh e 6 egiziani. Avevano lasciato su barconi le coste libiche di Sabatra e Zuara. La traversata, calcola oggi Repubblica, arriverà a costare tra i 250 e i 290 mila euro. Ovvero circa 18 mila euro a migrante. Per un’operazione che peserà per circa un miliardo sulle casse dello Stato. Il loro fermo dovrà essere convalidato entro 48 ore daidella sezione immigrazione di Roma.

