Lapresse.it - Corte Costituzionale, nuova votazione del Parlamento il 29 ottobre

(Di martedì 15 ottobre 2024) Sarà il 29la prossima seduta delin seduta comune per l’elezione del giudice dellachiamato a sostituire Silvana Sciarra, il cui mandato è scaduto nel novembre 2023. Si tratterà del nono scrutinio e servirà, come nel precedente, la maggioranza dei tre quinti dell’Assemblea. All’ottavo scrutinio, lo scorso 8, le opposizioni non hanno partecipato al voto e non hanno ritirato le schede e la maggioranza, in mancanza dei numeri, ha votato scheda bianca.