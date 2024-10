Biccy.it - Cooper Koch rivela se ha usato una protesi per la scena della doccia

(Di martedì 15 ottobre 2024) La serie Monsters: The Lyle and Erik Menéndez Story è fra le più viste del catalogo di Netflix e, che in video interpreta Erik, è diventato una celebrità. Fra le scene più chiacchierate di tutta la serie c’è senza dubbio quella girata sotto lache vede Erik scambiarsi sguardi di complicità con un altro detenuto. In merito a quella, l’attore ha così ricordato: “Mia madre per quellaaveva delle riserve, mi diceva ‘sei proprio sicuro di volerlo fare?’, ma per me non c’erano problemi. Non è unas3ssualizzata fine a se stessa, è contestualizzata al mio personaggio. Fa partestoria del raccolto, non è una cosa appariscente che serve esclusivamente per attirare l’attenzione del pubblico. Non è stata neanche la mia prima volta. Anche in Swallowed mi sono spogl1ato, così come nel musical Hair fatto al collage.