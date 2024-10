Unlimitednews.it - Contatti FA-Guardiola, lo spagnolo obiettivo numero 1

(Di martedì 15 ottobre 2024) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – “Non lo so cosa farò, non ho ancora deciso, nella vita tutto è possibile”. Pepcon queste parole, domenica scorsa, ha risposte alle domande di Fabio Fazio durante l’intervista a “Che tempo che fa” sulla Nove. Non è un mistero che, con il contratto in scadenza, il suo lungo legame con il Manchester City possa chiudersi a fine stagione. Secondo il The Telegraph potrebbe rinnovare per un altro anno, ma dopo l’addio di Begiristain e l’incertezza riguardante i problemi del club sotto processo in Premier per le presunte irregolarità commesse, il divorzio a giugno non è da escludere. Secondo l’autorevole “Times”, ma un pò secondo tutta la stampa britannica e non solo, la Football Association ha lui in cima alla lista dei desideri per il ruolo da ct.