Concordato, 4 sigle di commercialisti proclamano sciopero (Di marted√¨ 15 ottobre 2024) Le associazioni nazionali dei commercialisti Anc, Andoc, Fiddoc e Unico hanno proclamato oggi l'astensione collettiva nazionale della categoria dalle ore 24 del 30 ottobre alle ore 24 del 7 novembre e riguarder√† l'invio dei Modelli di dichiarazione dei redditi 2024. La decisione, scrivono i professionisti, "√® stata determinata dalle richieste rimaste inascoltate, pi√Ļ volte reiterate al governo, di un provvedimento di proroga del termine del 31 ottobre 2024 per l'adesione da parte dei contribuenti alla proposta di Concordato preventivo biennale formulata dall'Agenzia delle Entrate". Quotidiano.net - Concordato, 4 sigle di commercialisti proclamano sciopero Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di marted√¨ 15 ottobre 2024) Le associazioni nazionali deiAnc, Andoc, Fiddoc e Unico hanno proclamato oggi l'astensione collettiva nazionale della categoria dalle ore 24 del 30 ottobre alle ore 24 del 7 novembre e riguarder√† l'invio dei Modelli di dichiarazione dei redditi 2024. La decisione, scrivono i professionisti, "√® stata determinata dalle richieste rimaste inascoltate, pi√Ļ volte reiterate al governo, di un provvedimento di proroga del termine del 31 ottobre 2024 per l'adesione da parte dei contribuenti alla proposta dipreventivo biennale formulata dall'Agenzia delle Entrate".

