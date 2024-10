Colpo di scena inaspettato, Paolo Bonolis parla di Sonia Bruganelli dopo quello che è successo a Ballando con le stelle (Di martedì 15 ottobre 2024) dopo tanto parlare, finalmente Paolo Bonolis si è esposto per ciò che riguarda la sua ex moglie Sonia Bruganelli: cosa ha detto? A Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli non sta vivendo uno dei suoi migliori momenti: l’ex moglie del noto conduttore, infatti, è stata pesantemente attaccata da Selvaggia Lucarelli che, però, ha trovato conforto nel pubblico da casa che ha condiviso le sue riflessioni sulla concorrente del programma. Ne hanno parlato tutti, ma fino a oggi il diretto interessato era rimasto in silenzio: nelle ultime ore, Paolo Bonolis ha spezzato una lancia in favore dell’ex moglie. Tramite Instagram, infatti, il conduttore ha difeso l’attuale concorrente della trasmissione di Milly Carlucci. Donnapop.it - Colpo di scena inaspettato, Paolo Bonolis parla di Sonia Bruganelli dopo quello che è successo a Ballando con le stelle Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di martedì 15 ottobre 2024)tantore, finalmentesi è esposto per ciò che riguarda la sua ex moglie: cosa ha detto? Acon lenon sta vivendo uno dei suoi migliori momenti: l’ex moglie del noto conduttore, infatti, è stata pesantemente attaccata da Selvaggia Lucarelli che, però, ha trovato conforto nel pubblico da casa che ha condiviso le sue riflessioni sulla concorrente del programma. Ne hannoto tutti, ma fino a oggi il diretto interessato era rimasto in silenzio: nelle ultime ore,ha spezzato una lancia in favore dell’ex moglie. Tramite Instagram, infatti, il conduttore ha difeso l’attuale concorrente della trasmissione di Milly Carlucci.

