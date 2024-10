Calcio: prima e seconda categoria. La Torrelaghese e il Capezzano vincono bene. Pareggi per Corsanico e Massarosa (Di martedì 15 ottobre 2024) Versiliesi tutte in positivo nella quinta giornata di campionato in prima ed in seconda categoria. In prima vincono senza prender gol sia Torrelaghese che Capezzano mentre in seconda Pareggiano il Corsanico ed il Massarosa. prima categoria. Di “cortomuso“ vince il Capezzano che va ad espugnare il difficile campo dei Diavoli Neri di Gorfigliano. A decidere l’1-0 è il classe 2005 Mattia Baldi (migliore in campo). Il tecnico Riccardo Coli ha schierato i suoi inizialmente col modulo 4-3-3: Bartelletti; Dalle Luche, Sacchelli, Luporini; Mattia Pacini, Lampitelli, Domenici; Del Frate, Marsili, Baldi. Nell’undici iniziale c’erano dunque due 2005 ed un 2004. E nel corso della gar è subentrato pure un 2007 (Guidi). Sport.quotidiano.net - Calcio: prima e seconda categoria. La Torrelaghese e il Capezzano vincono bene. Pareggi per Corsanico e Massarosa Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Versiliesi tutte in positivo nella quinta giornata di campionato ined in. Insenza prender gol siachementre inano iled il. Di “cortomuso“ vince ilche va ad espugnare il difficile campo dei Diavoli Neri di Gorfigliano. A decidere l’1-0 è il classe 2005 Mattia Baldi (migliore in campo). Il tecnico Riccardo Coli ha schierato i suoi inizialmente col modulo 4-3-3: Bartelletti; Dalle Luche, Sacchelli, Luporini; Mattia Pacini, Lampitelli, Domenici; Del Frate, Marsili, Baldi. Nell’undici iniziale c’erano dunque due 2005 ed un 2004. E nel corso della gar è subentrato pure un 2007 (Guidi).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Prima e seconda Categoria. Gambassi senza limiti. Ok Ponte a Cappiano - L’ultima ieri in casa contro la Virtus Comeana, che capitalizza le reti di Paci e Santini. Il Monterappoli espugna di misura il campo del San Giusto e sale a 10 punti in classifica, ad appena due lunghezze dalla vetta del raggruppamento F di Seconda Categoria. Passiamo poi al girone G, dove il Ponte a Cappiano torna alla vittoria espugnando con un rocambolesco 4-3 il campo del Corazzano, dopo ... (Sport.quotidiano.net)

Agevolazione prima casa anche sulla seconda - quando è possibile secondo la Cassazione - 208/2015 ha apportato una serie di modifiche in base alle quali l’agevolazione fiscale può essere chiesta anche dal contribuente che, pur essendo già titolare di un immobile acquistato con le agevolazioni, ne acquista un altro dietro l’impegno di alienare entro un anno la casa già posseduta. 23978/2024, secondo la quale è sempre possibile ottenere le agevolazioni del caso, ma a condizione che il ... (Quifinanza.it)

Calcio : gli incontri di Prima e Seconda categoria. Il Csl Psc ci prova ad Agliana. Mezzana - scatta l’assalto alla vetta - 90 Antares): la banda Masi giocherà a Firenze contro la Virtus Rifredi fanalino di coda. Chiusura con il San Giusto: al Cambi arriverà il Monterappoli e chissà che non possa essere l’occasione propizia per la prima vittoria in stagione nel torneo. Da seguire con attenzione anche due confronti intraprovinciali fra formazioni che occupano più o meno le stesse posizioni: al Faggi andrà in scena ... (Sport.quotidiano.net)