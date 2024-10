Ilrestodelcarlino.it - Buono il pareggio, ma squadra scarica

(Di martedì 15 ottobre 2024) Non una reazione memorabile, non quella che si auguravano i tifosi perlomeno, ma un punto in trasferta non è mai da disprezzare. La Vigor torna da Fermo con una reti bianche. Mister Clementi si tiene stretto il punto, ma fa rientro a casa con qualche perplessità in più, soprattutto in merito all’ atteggiamento della. La Vigor infatti, è apparsa decisamente meno arrembante rispetto a quella ammirata una settimana fa contro il Chieti. Nello sport solo i risultati delineano i bilanci e muovono le classifiche e tutto sommato uscire indenni da un campo difficile e molto pesante come il "Recchioni" non è affatto un brutto risultato, soprattutto dopo il trambusto settimanale a causa delle polemiche scaturite in seguito al gol non concesso a D’Errico contro il Chieti.