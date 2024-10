Briatore vende il Twiga, esclusiva del “Giornale”: “Ormai sono assorbito dalla Formula1” (Di martedì 15 ottobre 2024) Le indiscrezioni sono dettagliate , Stefano Zurlo è giornalista serissio, dunque, l’esclusiva del Giornale – “Briatore vende il Twiga” – sta prendendo corpo. “L’impero del Twiga resta uguale a se stesso ma sta per cambiare padrone. Sul tavolo di Flavio Briatore c’è l’offerta di Leonardo Maria Del Vecchio, uno dei sei figli dello scomparso patriarca Leonardo”. E’ l’incipit dell’articolo apparso sul quotidiano diretto da Alessandro Sallusti. Briatore vende il Twiga: c’è l’offerta Le trattative della cessione sia del marchio che del locale “sono arrivate in dirittura d’arrivo, mettendo fuori gioco le offerte di due fondi internazionali”. Secoloditalia.it - Briatore vende il Twiga, esclusiva del “Giornale”: “Ormai sono assorbito dalla Formula1” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Le indiscrezionidettagliate , Stefano Zurlo è giornalista serissio, dunque, l’del– “il” – sta prendendo corpo. “L’impero delresta uguale a se stesso ma sta per cambiare padrone. Sul tavolo di Flavioc’è l’offerta di Leonardo Maria Del Vecchio, uno dei sei figli dello scomparso patriarca Leonardo”. E’ l’incipit dell’articolo apparso sul quotidiano diretto da Alessandro Sallusti.il: c’è l’offerta Le trattative della cessione sia del marchio che del locale “arrivate in dirittura d’arrivo, mettendo fuori gioco le offerte di due fondi internazionali”.

