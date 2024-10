Lanazione.it - Autismo, trecento genitori scrivono a Giani: “I nostri figli senza rimborsi per le terapie”

(Di martedì 15 ottobre 2024) Firenze, 15 ottobre 2024 – Oltreconcon diagnosi di disturbo dello spettro autistico delle province di Firenze, Prato e Pistoia hanno contemporaneamente inviato al presidente della Regione Toscana, Eugenio, all'assessore regionale alla salute, Simone Bezzini, al direttore generale della sanità toscana, Federico Gelli, e al direttore dell'Azienda Usl Toscana Centro Valerio Mari una mail "in cui lamentano il mancato rispetto di una delibera regionale che prevedevaretroattivi per leAba effettuate dal secondo semestre 2023 a maggio 2024 e chiedendo la proroga deiper leAba per tutto il 2025 con l'innalzamento dell'ammontare del rimborso giornaliero previsto (i 15 euro del rimborso giornaliero odierno sono in vigore da 24 anni e non è stato mai innalzato nonostante il caro vita e l'inflazione di tutti questi anni )".