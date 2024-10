Atalanta, Retegui super anche con l'Italia: taglio "shock" in quota, ora è caccia il titolo di capocannoniere (Di martedì 15 ottobre 2024) Tripletta nell`ultima gara di Serie A contro il Genoa, due reti in altrettante partite in nazionale con Belgio e Israele. è un periodo d`oro Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Tripletta nell`ultima gara di Serie A contro il Genoa, due reti in altrettante partite in nazionale con Belgio e Israele. è un periodo d`oro

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Atalanta - dal "veterano" Retegui ai flop Zaniolo e Godfrey : la classifica dei minuti impiegati - La doppia cifra in classifica raggiunta dall`Atalanta è anche merito della doppia cifra arrivata a Bergamo nel mercato in entrata. Un maxi-rinforzo... (Calciomercato.com)

Atalanta. Gasperini mago dei centravanti. Retegui si aggiunge alla lista - E se davanti abbiamo la qualità e la capacità di giocare di reparto, come abbiamo avuto contro il Genoa, alziamo la nostra possibilità di segnare tanti gol e possiamo diventare più forti", ha spiegato Gasperini sabato. Scamacca lo scorso anno ne ha segnati 19 e l’anno precedente il 19enne Hojlund ne aveva messi 9 da gennaio a maggio. (Sport.quotidiano.net)

Retegui re dei bomber - come Baggio e Balotelli : meglio di lui solo un ex… Atalanta - Una doppietta al Lecce all’esordio. Mateo Retegui ha segnato 7 gol in 7 partite giocate in queste prime settimane di Serie A. Una partenza migliore? C’è ed è da ricercare proprio in casa Atalanta con Luis Muriel capace di segnare 8 gol in 7 partite. Il bomber argentino è attualmente il capocannoniere del campionato italiano insieme a Thuram, autore di un’altra tripletta. (Calcioweb.eu)