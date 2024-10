Ascolti tv, i dati del 14 ottobre 2024 (Di martedì 15 ottobre 2024) Bene l’Italia Nella serata di ieri, lunedì 14 ottobre 2024, su Rai1, il match di Nations League Italia-Israele ha registrato 7.346.000 spettatori pari al 34.17% di share (primo tempo: 7.381.000 – 32.86%, secondo tempo: 7.312.000 – 35.54%; tra i due tempi l’intervallo: 5.391.000 – 24.75%). Il post partita, ottiene, 4.297.000 spettatori e il 24.04%. Su Canale5 – dalle 21:40 all’1.23 – Grande Fratello 18 ha raccolto 2.204.000 spettatori con uno share del 17.36% (Night: 859.000 – 26.34%, Live: 462.000 – 16.75%). Su Rai2 Lo Spaesato registra 744.000 spettatori pari al 3.49%, nella presentazione in onda dalle 21:31 alle 22:22, e 960.000 spettatori pari al 6.65% dalle 22:27 alle 23:58. Su Italia1 Red Sparrow incolla davanti al video 859.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 preceduta da una presentazione di 20 minuti (772.000 – 3.49%), ottiene Lo Stato delle Cose. 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 14 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Bene l’Italia Nella serata di ieri, lunedì 14, su Rai1, il match di Nations League Italia-Israele ha registrato 7.346.000 spettatori pari al 34.17% di share (primo tempo: 7.381.000 – 32.86%, secondo tempo: 7.312.000 – 35.54%; tra i due tempi l’intervallo: 5.391.000 – 24.75%). Il post partita, ottiene, 4.297.000 spettatori e il 24.04%. Su Canale5 – dalle 21:40 all’1.23 – Grande Fratello 18 ha raccolto 2.204.000 spettatori con uno share del 17.36% (Night: 859.000 – 26.34%, Live: 462.000 – 16.75%). Su Rai2 Lo Spaesato registra 744.000 spettatori pari al 3.49%, nella presentazione in onda dalle 21:31 alle 22:22, e 960.000 spettatori pari al 6.65% dalle 22:27 alle 23:58. Su Italia1 Red Sparrow incolla davanti al video 859.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 preceduta da una presentazione di 20 minuti (772.000 – 3.49%), ottiene Lo Stato delle Cose.

