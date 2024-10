Apre lo sportello ABC. S.Luca e Campo di Marte un servizio dedicato alle persone sorde (Di martedì 15 ottobre 2024) Un nuovo strumento per abbattere le barriere comunicative e supportare al meglio anche i pazienti non udenti. Sarà aperto da lunedì 4 novembre il nuovo sportello Abc dedicato alle persone sorde promosso e fortemente voluto da Usl Toscana Nord Ovest, associazione Comunico e Ente nazionale sordi di Lucca. Dopo Livorno, Pisa, Viareggio, Castelnuovo Garfagnana e Fornaci di Barga, lo sportello sarà allestito finalmente anche a Lucca all’entrata degli ospedali San Luca e Campo di Marte. Di che si tratta? È un servizio fondamentale di assistenza comunicativa di interpretariato della lingua dei segni italiana (comunemente chiamata Lis) e sarà gestito da interpreti dell’associazione Comunico. Lo sportello, inoltre, potrà essere attivato sia dagli operatori sociali e sanitari dell’Usl, sia dai cittadini per essere accompagnati a visite sanitarie o per facilitare l’accesso ai servizi. Lanazione.it - Apre lo sportello ABC. S.Luca e Campo di Marte un servizio dedicato alle persone sorde Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Un nuovo strumento per abbattere le barriere comunicative e supportare al meglio anche i pazienti non udenti. Sarà aperto da lunedì 4 novembre il nuovoAbcpromosso e fortemente voluto da Usl Toscana Nord Ovest, associazione Comunico e Ente nazionale sordi di Lucca. Dopo Livorno, Pisa, Viareggio, Castelnuovo Garfagnana e Fornaci di Barga, losaràstito finalmente anche a Lucca all’entrata degli ospedali Sandi. Di che si tratta? È unfondamentale di assistenza comunicativa di interpretariato della lingua dei segni italiana (comunemente chiamata Lis) e sarà gestito da interpreti dell’associazione Comunico. Lo, inoltre, potrà essere attivato sia dagli operatori sociali e sanitari dell’Usl, sia dai cittadini per essere accompagnati a visite sanitarie o per facilitare l’accesso ai servizi.

