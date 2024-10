Andrea Stroppa, chi è il referente di Musk in Italia indagato nell’inchiesta Sogei (Di martedì 15 ottobre 2024) Tra le persone indagate dalla Procura di Roma nel procedimento che ha portato all'arresto del dg di Sogei, Paolino Iorio, c’è anche Andrea Stroppa. È considerato il “referente di Elon Musk in Italia”, secondo quanto riferito dalla Guardia di Finanza. È un informatico ed è nato nel 1994. Secondo gli inquirenti un ufficiale della Marina si sarebbe messo in contatto con lui una volta saputo che il governo Italiano aveva intenzione di acquistare il sistema satellitare Starlink (di Musk). Stroppa ha fatto sapere la sua posizione: "Tengo a dichiarare con forza la mia totale estraneità rispetto alla contestazione che è stata recentemente formulata nei miei confronti dalla Procura della Repubblica di Roma, che ha ipotizzato un mio coinvolgimento in un episodio di corruzione di un ufficiale dell'Esercito Italiano. Tg24.sky.it - Andrea Stroppa, chi è il referente di Musk in Italia indagato nell’inchiesta Sogei Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tra le persone indagate dalla Procura di Roma nel procedimento che ha portato all'arresto del dg di, Paolino Iorio, c’è anche. È considerato il “di Elonin”, secondo quanto riferito dalla Guardia di Finanza. È un informatico ed è nato nel 1994. Secondo gli inquirenti un ufficiale della Marina si sarebbe messo in contatto con lui una volta saputo che il governono aveva intenzione di acquistare il sistema satellitare Starlink (di).ha fatto sapere la sua posizione: "Tengo a dichiarare con forza la mia totale estraneità rispetto alla contestazione che è stata recentemente formulata nei miei confronti dalla Procura della Repubblica di Roma, che ha ipotizzato un mio coinvolgimento in un episodio di corruzione di un ufficiale dell'Esercitono.

