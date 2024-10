Alessio Butti: servono riforme per trasformare le aziende europee e recuperare competitività globale (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La competitività delle aziende europee è al centro della discussione avviata dal sottosegretario di Stato Alessio Butti durante la conferenza Comolake a Cernobbio. Secondo Butti, le normative europee attuali ostacolano lo sviluppo del mercato, mentre la mancanza di una visione strategica sull’innovazione tecnologica rischia di compromettere il futuro delle aziende del continente. L’intervento sottolinea la necessità di azioni concrete per migliorare le condizioni di crescita aziendale in Europa. Le competenze europee come punto di forza Alessio Butti apre il suo discorso evidenziando il potenziale delle competenze presenti nel mercato del lavoro europeo. “Come europei possiamo contare su una solida base di competenze”, afferma, rimarcando l’importanza di valorizzare queste risorse per competere a livello globale. Gaeta.it - Alessio Butti: servono riforme per trasformare le aziende europee e recuperare competitività globale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ladelleè al centro della discussione avviata dal sottosegretario di Statodurante la conferenza Comolake a Cernobbio. Secondo, le normativeattuali ostacolano lo sviluppo del mercato, mentre la mancanza di una visione strategica sull’innovazione tecnologica rischia di compromettere il futuro delledel continente. L’intervento sottolinea la necessità di azioni concrete per migliorare le condizioni di crescita aziendale in Europa. Le competenzecome punto di forzaapre il suo discorso evidenziando il potenziale delle competenze presenti nel mercato del lavoro europeo. “Come europei possiamo contare su una solida base di competenze”, afferma, rimarcando l’importanza di valorizzare queste risorse per competere a livello

