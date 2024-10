Aiuta un amico a spostare una lavatrice ma muore schiacciato dall’elettrodomestico (Di martedì 15 ottobre 2024) Un uomo di 66 anni di Cagnano Amiterno, in provincia de L'Aquila, è morto nei giorni scorsi a causa di un assurdo incidente: stava spostando una lavatrice quando è morto schiacciato. Fanpage.it - Aiuta un amico a spostare una lavatrice ma muore schiacciato dall’elettrodomestico Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Un uomo di 66 anni di Cagnano Amiterno, in provincia de L'Aquila, è morto nei giorni scorsi a causa di un assurdo incidente: stava spostando unaquando è morto

