Agropoli, colpo notturno in una scuola: rubati beni per 10mila euro

(Di martedì 15 ottobre 2024) Unasituata nella località Mattine diè stata presa di mira da una banda di ladri. Come riportato dal sito salernonotizie.it, il furto è avvenuto durante la notte appena trascorsa, quando i malviventi sono riusciti a entrare nell’istituto scolastico, portando via computer, deumidificatori, una lavagna interattiva multimediale, altre attrezzature e persino la macchinetta del caffè. Il valore complessivo del bottino si aggira intorno ai. La scoperta del furto è avvenuta questa mattina, quando il personale scolastico ha notato l’accaduto. Sul posto sono stati immediatamente allertati la dirigente e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Segui ZON.IT su Google News.