Aci Salerno | diminuisce leggermente il numero dei morti in incidenti stradali la mappa dei sinistri

Sono stati pubblicati i dati Aci Istat sull'incidentalità in provincia di Salerno per il 2023. Dal primo gennaio al 31 dicembre 2023 si sono verificarsi di 2.553 incidenti contro i 2.570 del 2022, che hanno causato 3.791 feriti (l'anno precedente erano stati 3.838) e purtroppo sono ancora 52 le

I dati Aci a Salerno e provincia : “Morti in incidenti stradali in diminuzione - ma non dappertutto” - 553), poi con la pioggia (244/2. Dal primo gennaio al 31 dicembre 2023 si sono verificarsi di 2. I COMPORTAMENTIGuida distratta (552), mancato rispetto della segnaletica (358), velocità (336), mancato rispetto della distanza di sicurezza (281), contromano (137), sorpasso (127) e manovra irregolare (123). (Anteprima24.it)